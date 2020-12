Come forse molti già sanno, Netflix è la prima piattaforma di streaming video al mondo. Il materiale che possiamo trovare su di essa è davvero variegato: si parte dalle serie TV, fino ad arrivare a film, documentari e cartoni animati. Nella passata fase di lockdown, soprattutto grazie al binge watching, molte serie TV hanno raggiunto degli ascolti mai visti prima di quel momento. Oggi, infatti, andremo a parlare di tre fiction in particolare, ossia Lucifer, Stranger Things e YOU. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Lucifer, Stranger Things e YOU: le ultime novità

Iniziamo la rassegna parlando di Lucifer. La serie TV dovrebbe tornare nel 2021 con la seconda parte della quinta stagione e non solo, pare che la produzione abbia ufficialmente confermato una sesta stagione.

Continuiamo parlando di Stranger Things. La serie TV americana ambientata negli anni ottanta ha avuto una brusca frenata delle riprese a causa dell’emergenza sanitaria. Fortunatamente però, stando ad alcune foto che hanno postato i protagonisti della fiction sui social, pare che la produzione sia tornata ufficialmente sul set per la quarta stagione. Dunque, per forza di cose, non abbiamo ancora notizie sulla possibile uscita.

Infine, concludiamo la carrellata di novità con YOU. Il thriller psicologico di Netflix ha prodotto per ora due stagioni, le quali hanno avuto un buon successo. La terza stagione pare che sia stata confermata, ma, anche qui, a causa dell’emergenza sanitaria, le riprese sono state interrotte. Pertanto, è ancora difficile stabilire quale sarà la data di una possibile uscita.