Anche questo 2020 ha rappresentato un anno di crescita costante per gli utenti di Iliad. Il gestore francese è ancora leader, anche in questa stagione natalizia, della telefonia nazionale grazie alle sue promozioni low cost.

Se la Giga 50 si conferma come l’iniziativa principale per il rapporto tra contenuti e prezzi, per il prossimo anno Iliad vuole salire un ulteriore gradino. Il vero banco di prova sarà ovviamente quello dei servizi aggiuntivi.

Iliad, attesa per il 5G: rilascio nel 2021 e prime info sulle tariffe

Già a partire dalle prossime settimane, Iliad punterà molto sul 5G. L’obiettivo a breve e medio termine del provider francese è far partire la prima sperimentazione per le linee 5G già nel primo semestre del 2021. Ad oggi, i lavori legati alle infrastrutture propedeutiche alla distruzione delle reti 5G è in stato avanzato. Ciò rende ancora più rosse le prospettive dei tecnici in vista del nuovo anno

Il lancio delle reti 5G dovrebbe essere prioritario nelle città capoluogo con un maggior numero di abitanti. In questo senso, la strada tracciata dal gestore transalpino dovrebbe essere speculare a quella intrapresa da TIM e da Vodafone.

Molto interessante ora sarà l’aspetto commerciale. Anche on il lancio delle linee 5G, Iliad dovrebbe confermare le attuali tariffe a disposizione del grande pubblico. Inoltre, se TIM, Vodafone e WindTre hanno previsto delle “opzioni 5G a pagamento”, con la compagnia francese la tecnologia delle reti internet ad alta velocità potrebbe già essere inclusa negli abbonamenti, senza quindi costi extra sugli attuali prezzi delle ricaricabili.