I cambiamenti per quanto riguarda il Digitale Terrestre pare che siano ufficialmente arrivati. Tra questi abbiamo sicuramente l’introduzione dell’alta definizione e l’estensione del parco canali TV. Di fatto, le nuove direttive del mondo TLC si stanno facendo sentire, essendo che tutte le varie emittenti nazionali si devono aggiornare al nuovo DVB T2.

La nuova pubblicazione del calendario per il passaggio alla nuova Digital Video Broadcasting Television, stabilisce il primo passo verso le modifiche, le quali dovrebbero partire a fine gennaio del 2021. Dunque, dal nuovo anno, è giusto aspettarsi dei messaggi in sovraimpressione che ci invitano ad aggiornare il nostro televisore. Nel caso in cui ciò non dovesse succedere, non sarà possibile accedere alla vostra programmazione preferita. Tutto ciò avrà valenza anche se state pagando il Canone RAI. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci converrebbe fare.

DVB T2: come continuare a guardare i tuoi canali preferiti

La prima cosa da fare è controllare se la nostra TV è compatibile con il nuovo segnale codificato HEVC per l’alta definizione. Se il test ci fornisce esito positivo ai canali 100 e 200, non sarà necessario fare alcuna modifica o integrazione. Se ciò non dovesse accadere, invece, è necessario acquistare una nuova televisione o un nuovo decoder.

Per il cambio della TV non sembra che ci siano delle sovvenzioni. Dunque, l’acquisto del nuovo dispositivo sarà a prezzo pieno. È importante specificare che tutti i modelli avranno il decoder DVB T2 integrato, come da direttive imposte dal 1° gennaio 2017. In compenso, però, il fondo MiSE per la concessione del Bonus TV, per quanto riguarda il componente esterno, mette a disposizione uno sconto. Di fatto, sarà possibile avere da 25 a 50 euro di voucher per l’acquisto di un decoder, o in negozio o allo store online presentando la relativa modulistica presente sul sito ufficiale.