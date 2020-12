Negli ultimi anni, in particolare con l’avvento dello Smart Working e della DAD, Virus e Malware hanno letteralmente preso d’assalto il mondo del web, riuscendo quindi ad insediarsi in ogni angolo di quest’ultimo. Dai banner pubblicitari alle mail promozionali, ormai questo genere di software malevolo si nasconde ovunque ed essere colpiti è diventato estremamente comune. Di recente, però, Hacker e Cyber Criminali sembrerebbero aver fatto un ulteriore passo in avanti, superando con poche difficoltà il muro di sicurezza del Google Play Store. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

App Pericolose: ecco la lista completa dei servizi da disinstallare

Come accennato precedentemente, negli ultimi mesi sono state rilevate tracce di Virus e Malware all’interno del Play Store. Centinaia di app infette, non a caso, sono riuscite ad eludere i controlli di sicurezza di Google, infettando tutti gli smartphone su cui sono state scaricate. Il pericolo, dunque, è che questi software, trattandosi principalmente di servizi VPN, possano leggere tutti i nostri dati sensibili, intercettando quindi ogni informazione passante sulla rete come credenziali, messaggi whatsapp, chiamate VoIP ecc. Di seguito, dunque, vi riportiamo la lista completa delle applicazioni da disinstallare il prima possibile: