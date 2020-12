Vodafone vuole chiudere l’anno in bellezza, andando ad ampliare il suo già ricco bacino di utenti con nuovi abbonati provenienti da altri provider. In queste settimane – ne abbiamo avuto dimostrazione anche durante il Black Friday – Vodafone sta concentrando la sua rivalità soprattutto con Iliad, il gestore che ha fatto delle offerte low cost un suo simbolo.

Vodafone contro Iliad: la migliore tariffa con 100 Giga ora anche online

La risposta di Vodafone ad Iliad si materializza con una serie di iniziative molto vantaggiose per costi e per consumi. C’è però una ricaricabile particolarmente vantaggiosa per chi effettua la portabilità del suo numero in Vodafone. La migliore promozione operator attack del mese di Dicembre è infatti la Special 100 Giga.

I consumi di Special 100 Giga sono molto ricchi e prevedono chiamate senza limiti a cui si aggiungono 100 Giga per la connessione internet con le velocità del 4G. Il prezzo previsto per il rinnovo di quest’offerta è di 9,99 euro.

La grande novità di Special 100 Giga in questo mese di dicembre è la sua disponibilità anche attraverso il sito internet ufficiale di Vodafone. Per chi sceglie l’attivazione attraverso le pagine del portale ufficiale non sono previsti costi di attivazione: la SIM card inoltre sarà inviata direttamente al proprio domicilio.

Questa versione di Special 100 Giga da attivare anche online è valida solo per gli utenti che effettuano la portabilità da rete Iliad o da altri operatori virtuale. I clienti di TIM e WindTre che desiderano sottoscrivere questa tariffa dovranno rivolgersi in uno store ufficiale di Vodafone sul territorio.