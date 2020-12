Con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale, Google ha recentemente lanciato dei palloncini simili a vere e proprie mongolfiere. L’intento di questi palloncini sospesi in aria è garantire e potenziare Internet ad alta velocità.

I ricercatori dell’azienda hanno trovato un modo per utilizzare l’intelligenza artificiale affinché i palloncini siano sospesi in aria il più a lungo possibile. Questi palloncini ad elio trasmettono Internet soprattutto in località dove il servizio è altrimenti non disponibile o in luoghi in cui si è verificato un disastro di qualsiasi tipo che influisce sulla velocità della connessione Internet.

Queste mongolfiere hanno le dimensioni di un campo da tennis e galleggiano a 65.000 piedi sopra la superficie terrestre. Sono alimentati da pannelli solari e agiscono come “torri cellulari galleggianti” mentre sono in aria.

Google: Internet ad alta velocità grazie alle mongolfiere sospese attorno al Pianeta

Gli esperti di Loon, di proprietà della società madre di Google Alphabet, hanno utilizzato una forma di intelligenza artificiale chiamata Reinforcement Learning (RL). L’IA utilizza modelli meteorologici storici e rapporti attuali per decidere se il palloncino deve aumentare o diminuire la sua altitudine per trovare il vento migliore e mantenere la sua posizione.

Gli osservatori ritengono che il nuovo sistema di navigazione potrebbe consentire di monitorare la migrazione degli animali e il cambiamento climatico tra gli altri usi. Loon ha già implementato la nuova tecnologia per fornire Internet a parti del Kenya. “Anche se non è l’inizio di un romanzo di Asimov, è una bella storia e forse qualcosa che vale la pena chiamare I.A.”, afferma il CEO dell’azienda.