Due veterani di BioWare hanno recentemente lasciato l’azienda, ma lo sviluppatore continua a lavorare su Dragon Age 4 e non passerà molto tempo prima che vedremo altro del gioco.

Uno “sguardo speciale” al prossimo Dragon Age, è in arrivo domani 10 dicembre, durante i Game Awards.

Non sono stati divulgati ulteriori dettagli su ciò che la rivelazione comporterà, ma dopo il teaser iniziale rilasciato da Geoff Keighley di seguito, BioWare ha rilasciato un ulteriore teaser. Questo tweet include una nuova immagine con la sagoma stilizzata di un drago con tre occhi.

Mentre dobbiamo aspettare ancora un po’ per vedere cosa BioWare ha in serbo per i fan di Dragon Age ai The Game Awards, ha pubblicato racconti nuovi di zecca e una serie di immagini per il gioco di ruolo. EA dice che le storie e le immagini contengono “alcune informazioni” su ciò che verrà rivelato ai The Game Awards, quindi potresti voler dare un’occhiata a loro per qualsiasi dettaglio.

Il produttore esecutivo di Dragon Age 4, Mark Darrah è tra i membri dello staff di BioWare di alto livello che hanno recentemente lasciato la compagnia. Nel suo discorso di addio, Darrah ha detto: “So che Dragon Age non sopravviverà solo senza di me, prospererà”. Anche il GM di BioWare Casey Hudson ha lasciato l’azienda. Il nuovo Dragon Age è stato annunciato ai Game Awards nel 2018 con il teaser “Dread Wolf Rises”, ma non molto altro è stato condiviso da EA e BioWare sul gioco.

Darrah ha detto in un post sul blog nel 2018 che il nuovo gioco era in lavorazione da “un bel po ‘di tempo”. Durante una chiamata sugli utili nell’ottobre 2019, il CFO di EA Blake Jorgensen ha affermato che il nuovo Dragon Age probabilmente non verrà rilasciato fino ad aprile 2022, quindi non aspettatevi tantissime nuove informazioni. Dragon Age: Inquisition, il gioco più recente della serie, è uscito nel 2014 per Xbox 360, PS3, Xbox One, PS4 e PC.