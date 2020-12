La nuova applicazione creata da Governo per il servizio di cashback è finalmente disponibile. L’iniziativa sembra essere piaciuta agli italiani che in una settimana hanno effettuato più di un milione e mezzo di download. I dati parlano di più di 5 milioni di utenti che hanno navigato all’interno dell’App e di circa 1’900 operazioni effettuate al secondo. Sono invece circa un milione gli utenti che hanno caricato almeno un metodo di pagamento sulla nuova piattaforma.

Insomma i dati si IO, sembrano essere davvero entusiasmanti. L’iniziativa che attraverso il sistema del cashback permette di ricevere un bonus sugli acquisti sta letteralmente spopolando al punto che i server stanno riscontrando più di qualche problema nella gestione dei nuovi utenti.

Cashback: il successo di IO lascia l’amarezza per Immuni

Il successo della nuova applicazione lascia però spazio ad una riflessione su Immuni, l’altra, purtroppo, famosa App lanciata nell’ultimo anno dal Governo. Quel che fa riflettere sono infatti i numeri legati al download che, messi a confronto, risultano davvero impietosi. La domanda che sorge spontanea è dove siano finiti tutti i difensori della privacy che al momento del lancio dell’App per il contact tracing avevano gridato allo scandalo.

A quanto pare la possibilità di un facile guadagno è più forte della paura di perdere la propria riservatezza; il tutto ovviamente senza tener conto dell’effettiva utilità del sistema Immuni. Dunque avanti con IO, sicuramente iniziativa interessante che mira, in qualche modo, a sfruttare le nuove tecnologie anche, finalmente, nel nostro Paese, tuttavia resta l’amaro in bocca per l’atteggiamento di diffidenza tenuto da tantissimi cittadini nei confronti del sistema di Immuni, un servizio, sicuramente non remunerativo, ma forse molto più utile.