Carrefour prosegue l’inseguimento delle principali realtà del settore della rivendita di elettronica con il lancio di un volantino che al giorno d’oggi può essere effettivamente considerato uno dei migliori del periodo, sebbene risulti essere limitato in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Gli acquisti, come già accaduto anche in passato, non potranno essere completati online sul sito dell’azienda. La validità della campagna è fissata al 13 dicembre 2020, senza limitazioni particolari per quanto riguarda il numero di scorte effettivamente disponibili nel negozio stesso.

Carrefour: gli sconti sono da impazzire

L’idea di Carrefour è di convincere il consumatore con il rodato meccanismo dello Spendi e Riprendi, in questo caso infatti sarà possibile ricevere un buono sconto, del valore prestabilito, da spendere in un secondo momento, sempre all’interno dello stesso punto vendita.

L’utente non sarà costretto a raggiungere un determinato livello di spesa, o non potrà comunque scegliere tra più prodotti, ma sarà legato ai soli modelli selezionati, il cui coupon è già indicato direttamente nelle pagine del volantino. La consegna sarà immediata, ma non potrà essere applicato subito, dovrà essere utilizzato per un secondo acquisto, anche su beni di prima necessità.

Un esempio può essere rappresentato dallo Xiaomi Mi Note 10 Lite, un buonissimo smartphone oggi disponibile a 299 euro, ma con un buono sconto del valore di 100 euro, di conseguenza il cliente lo pagherà solamente 199 euro.

