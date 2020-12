Lucifer, Vis a Vis, Stranger Things: in programma delle nuove stagioni

La piattaforma americana Netflix, nata per caso nel 1997 dalle menti di Reed Hastings e Marc Randolph, non può di certo fermarsi ora che ha raggiunto una fama riconosciuta in tutto il mondo. E così, quando il peggio della pandemia sembra essere superato, ecco che torna a farsi sentire il vociferare inerente le nuove stagioni di serie tv come Lucifer, Vis a Vis, Stranger Things. Ovviamente la piattaforma conserva moltissime opere cinematografiche di alto calibro, il cui amore corrisposto dall’utenza, non fa altro che aumentare l’hype per l’arrivo delle nuove stagioni.

Lucifer, Vis a Vis e Stranger Things: quello che sappiamo sui nuovi arrivi

Entriamo subito nel cuore degli aggiornamenti con Vis a Vis. La serie spagnola con protagoniste Macarena e Zulema, dopo il famoso spin-off incentrato sulle due donne rinchiuse nel carcere di Cruz del Sol in nuovi panni, è giunta al termine.

Passiamo ora a Lucifer, lo show che ha come personaggio principale l’intrigante Signore degli Inferi Tom Ellis. Questa estate è arrivata su Netflix l’attesissima stagione, rimasta però inconclusa. Ciononostante gli episodi rimanenti sono in elaborazione e giungeranno sul colosso quando meno ce lo aspettiamo.

Terminiamo il riepilogo con Stranger Things, la serie ambientata negli anni ’80 che si differenzia dalle altre per il suo contesto vintage mescolato al fantasy. La sua terza stagione ci ha lasciati con il fiato sospeso dopo la scomparsa di Hopper: dove è finito? La risposta è finalmente arrivata a destinazione ma sarà possibile vederla solamente nella seconda metà del 2021.

