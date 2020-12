Questi primi giorni di Dicembre hanno dato il là ad un mese di grandi esclusive in casa Sky. In vista del prossimo periodo natalizio, la tv a pagamento intratterrà tutti i suoi clienti con una serie di grandi esclusive. Oltre a Cinema e serie tv, il piatto forte di Sky per Dicembre sono ovviamente il calcio e lo sport. Gli utenti potranno gustarsi la Serie A, la Champions League, l’ultimo GP di Formula 1 sul satellitare, ma anche sul digitale terrestre.

Sky, costi da ribasso per calcio e sport con il digitale terrestre

Nel corso di questi ultimi mesi, molti utenti di Sky stanno trovando particolarmente vantaggiosa proprio la promozione dedicata al digitale terrestre. La migliore offerte, in questo settore è quella relativa al doppio ticket Sport e Calcio.

Gli appassionati di tutte le principali esclusive Sky potranno accedere ai canali della tv a pagamento con un pagamento previsto di soli 34,90 euro ogni trenta giorni. La promozione è rivolta sia agli utenti nuovi sia agli utenti storici che già hanno un piano di visione con la tv satellitare.

Con l’offerta digitale terrestre, Sky sarà a disposizione senza decoder ed anche senza parabola. Basterà soltanto la propria tv di nuova generazione per accedere ai contenuti.

Con questa promozione, inoltre, la pay tv mette anche a disposizione di tutti gli abbonati una serie di servizi opzionali. Il più importante di questi è ovviamente Sky Go. L’app per la visione streaming sarà disponibile a costo zero. I clienti inoltre avranno anche accesso ai canali Cinema dell’ex piattaforma Mediaset Premium.