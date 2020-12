Coop e Ipercoop provano ad adeguarsi al periodo che stiamo attraversando, lanciando una campagna promozionale che punta a scontare prodotti di fascia bassa, in modo da avvicinarsi il più possibile agli utenti che al giorno d’oggi non dispongono di particolari risorse economiche.

Il volantino attualmente disponibile in Italia, è accessibile in esclusiva presso i negozi fisici, non sul sito ufficiale, con possibilità di fruire di prodotti completamente no brand e con garanzia della durata complessiva di 24 mesi. Il cliente che supererà una determinata soglia, inoltre, potrà avvicinarsi anche alla rateizzazione senza interessi, o meglio definita a Tasso Zero (con TAN e TAEG allo 0%).

Tutti i codici sconto Amazon sono distribuiti gratis su questo canale Telegram, correte ad iscrivervi per maggiori informazioni.

Coop e Ipercoop: quale smartphone acquistare

Lo smartphone da acquistare da Coop e Ipercoop pare essere lo Huawei P40 Lite E, un modello appartenente alla fascia bassa, poichè comunque parliamo di un prezzo entro i 200 euro, e tramite il quale l’utente potrà accedere ad un ampio pannello da 6.4 pollici, ad un processore octa-core, nonchè ad una tripla fotocamera posteriore da 48 + 8 + 2 megapixel.

La richiesta finale dell’azienda è in linea con le aspettative, infatti si potranno spendere solamente 139 euro per il suo acquisto, ricordando ad ogni modo che sarà possibile in via esclusiva presso tutti i punti vendita di Coop e Ipercoop in Italia, senza regionalità o limitazioni di alcun tipo. Per approfondire la conoscenza del volantino, di seguito abbiamo inserito come galleria fotografica le pagine d’interesse generale, apritele per maggiori informazioni in merito.