La piattaforma di streaming certamente più utilizzata è famosa di tutto il mondo e senza ombra di dubbio Netflix, il noto sito di streaming californiano infatti ha saputo conquistare pian piano il proprio pubblico grazie al proprio catalogo sempre fornito di ogni serie TV possibile immaginabile e soprattutto sempre in costante aggiornamento.

Ogni contenuto infatti viene sempre aggiornato con tutte le ultime stagioni non appena Esse vengono rilasciate e soprattutto viene fornito in tutte le lingue, cosa che ha ovviamente portato Netflix nell’olimpo delle piattaforme di streaming fino a renderlo il re indiscusso.

Ovviamente sulla piattaforma sono presenti contenuti bestseller che hanno conquistato gli utenti, creando un hype pazzesco in merito all’arrivo delle nuove stagioni e al proseguimento di tutte le saghe, tra queste abbiamo ad esempio Peaky Blinders, Sex Education e Black Mirror, vediamo un po’ le ultime novità in merito al futuro delle tre famosissime serie.

Cosa ci aspetta ?

Partiamo parlando di Black mirror, purtroppo in questo caso non abbiamo buone notizie, infatti la nota serie TV basata sui episodi con una trama a sé stante a quanto pare non proseguirà con ulteriore stagioni, l’autore infatti ha dichiarato di voler investire il proprio talento in altri contenuti, affermando che al momento non è nelle sue intenzioni scrivere altri episodi della saga di Black Mirror.

Per quanto riguarda Peaky Blinders invece abbiamo delle ottime notizie, infatti stando a quanto dichiarato dall’autore arriveranno nuove stagioni e non saranno poche, infatti secondo quanto emerso per poter giungere al finale immaginato dall’autore serviranno ancora molte altre stagioni, dunque tutti fan possono stare tranquilli, Thomas Shelby e i suoi peaky blinders vi accompagneranno ancora per molto tempo.

In ultima istanza parliamo di Sex-education, anche in questo caso abbiamo delle buone notizie, infatti la terza stagione è stata confermata e per di più essa arriverà a gennaio/febbraio 2021, dunque se siete dei fan della serie non vi resta che attendere con pazienza poiché la nuova stagione arriverà alla fine delle festività natalizie.