Android regala sul Play Store 4 app a pagamento gratis solo oggi

Hai qua il segreto del successo è quell’aspetto che in molti spesso credono sia aleatorio e immaginario. In realtà talvolta esiste eccome, per informazioni basta chiedere semplicemente a Google. La nota azienda americana è stata in grado di mettere su un vero e proprio impero basandosi anche sulla telefonia mobile, dove a dominare è il suo sistema operativo Android.

Il robottino verde ad oggi è riconosciuto come un’istituzione nel mondo mobile, dove infatti gli utenti ad utilizzare uno smartphone implementato con questa piattaforma sono oltre 1,5 miliardi. Il merito è di una versatilità fuori dal comune, la quale si presta anche ad un alto livello di personalizzazione, il quale non appartiene a nessun altro OS. Attualmente gli utenti sono felicissimi di ciò che hanno, visti anche i grossi miglioramenti di Android in termini di stabilità e soprattutto contenuti nel Play Store. Il noto market di casa Google non è stato mai infatti sfornito di applicazioni e giochi, i quali in questi giorni sono anche in saldi. Ci sono infatti dei titoli a pagamento che solo per questa giornata e poche altre saranno offerti gratis.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: solo per oggi ci sono questi titoli a pagamento totalmente gratis sul Play Store

Nella lista qui sotto trovate i migliori titoli oggi gratis nel mondo Android. Potete scaricarli direttamente dai link in basso.