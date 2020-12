Spesso il Natale è portatore di grandi offerte, le quali possono spingere le persone a comprare regali o magari a farsene qualcuno da sole. Nel caso di Vodafone si tratta di un periodo propizio per spingere i propri ex utenti a rientrare, soprattutto dopo quanto visto durante l’ultimo anno.

Da precisare che l’azienda resta comunque la prima in Italia e anche in Europa per preferenze, visto che riesce a raccogliere l’intero continente con la sua rete 4G che risulta la più estesa in assoluto. Questo però non ha tenuto lontana Iliad, azienda che da oltre due anni e mezzo riesce a battere chiunque senza problemi. Proprio durante questo periodo tanti utenti sarebbero stati portati via a Vodafone che adesso prova a rimediare.

Vodafone: arrivano tante nuove offerte per far tornare gli ex utenti sui loro passi

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga