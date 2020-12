Operatori Telefonici: la Bassa Romagna attiva lo sportello Corecom

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha dato il via all’attivazione di uno sportello per i servizi del Corecom che sia d’aiuto ai cittadini che hanno bisogno di aprire una controversia con i gestori di telefonia mobile e fissa e con gli operatori delle Pay-Tv, ma non hanno strumenti né capacità tecnologiche per farlo.

Il Corecom Emilia-Romagna è un organismo neutrale, indipendente e imparziale che agisce in maniera del tutto gratuita assicurando la tutela effettiva degli interessi dei consumatori e degli utenti. Già nel 2019 il Corecom E-R fece in modo che gli operatori telefonici riconoscessero ai cittadini/utenti somme per oltre 2 milioni di euro.

Operatori Telefonici: la data ufficiale

Il nuovo sportello sarà disponibile a partire dal 9 dicembre, tutti i mercoledì dalle 9:00 alle 13:00. È però obbligatoria la prenotazione tramite l’Urp del proprio Comune di residenza per informazioni e prenotazioni. Lo sportello si trova in Rocca a Lugo, piazza Martiri, 1 (secondo piano, ex Anagrafe).

All’inaugurazione saranno presenti Eleonora Proni, presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Gianni Bessi, consigliere regionale, Alfonso Umberto Calabrese, vicepresidente di Corecom E-R e Maria Giovanna Addario, componente del Corecom.