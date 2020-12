Ogni mese i principali servizi di streaming, tra cui Netflix, presentano diverse novità ma devono anche rimuovere quei contenuti che hanno fatto il loro tempo.

Ovviamente per ogni contenuto che se ne va, il colosso dello streaming ne propone uno nuovo. Infatti sono previste sia per il mese di dicembre che per gennaio 2021, molte novità. Andiamo a vedere quali contenuti sta per cancellare definitivamente Netflix.

Netflix cancellerà per sempre alcune serie TV dal proprio catalogo

Dal 14 dicembre 2020 verranno cancellati il film Dunkirk e le serie TV Haikyu!! L’asso del volley, Overlord, I Cavalieri dello zodiaco – The Lost Canvas, Hellsing, Assassination Classroom, Highschool of the Dead – La scuola dei morti viventi, Danganronpa: The Animation ed il documentario Reggie Yates Outside Man.

Quest’ultimo parla del pluripremiato regista Reggie Yates che gira il mondo, affrontando gravi problemi come la violenza armata, il razzismo, i diritti degli omosessuali e la tossicodipendenza. Giovedì 17 dicembre 2020 verranno anche eliminati il film Pee-wee’s Playhouse: Christmas Special e la serie TV Arriva il mostro!.

Il 31 dicembre 2020 sarà il giorno con più rimozioni in assoluto, fatte per fare spazio a tutti i nuovi contenuti dell’anno prossimo. Tra le eliminazioni troviamo Dexter, Californication, Dr. House, The Following, The Principal, Sword Oratoria, DanMachi, Knights of Sidonia, Terror in Resonance. E ancora, Tutor Hitman Reborn!, Mia and Me, Topo Tip, Mini Cuccioli, Gossip Girl, Friends e Homeland. Dunque se la prossima serie TV che avete in mente di vedere si trova negli elenchi presenti sopra, vi suggeriamo di sbrigarvi e finirle prima del loro addio definitivo.