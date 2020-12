Uno dei temi più caldi di questo 2020 è stato sicuramente quello legato al 5G, la rete dati di quinta generazione infatti, ha spaccato in due la community, creando due fazioni, quelli convinti che il 5G sia un progresso necessario e soprattutto benefico a tutta l’infrastruttura dati del pianeta e quelli che invece, restano convinti che la rete di nuova concezione possa essere dannosa per la salute.

Ovviamente il 5G andrà col tempo diventando lo standard per eccellenza, con il 4G che invece poi diventerà un semplice tappabuchi per le zone scoperte dalla rete di nuova generazione, il che in realtà un bene, dal momento che il 4G soffre di una falla di sicurezza che i programmatori non sono riusciti a sanare, tale falla mette in pericolo potenzialmente tutti gli utenti, scopriamo insieme perchè.

Falla dell’infrastruttura

La falla in questione è tanto semplice quanto potenzialmente pericolosa, essa consentirebbe ad un qualunque malintenzionato di emulare la rete 4G offerta dal vostro provider e di mettersi in mezzo alla comunicazione con esso, in tal modo il vostro device si andrebbe a connettere ad una rete fasulla che, mediando il rapporto tra voi e il provider, vi farebbe vedere si lo stesso risultato desiderato, ma consentirebbe all’hacker di analizzare tutto il vostro traffico dati, una sorta di man in the middle via radio.

Ovviamente questo non significa che ogni device del pianeta è costantemente spiato, ciò non toglie però che la falla esiste ed è sfruttabile, tutto ciò mette in primo piano quanto in realtà sia importante procedere all’installazione del 5G, rete del futuro.