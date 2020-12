Euronics mette la freccia e supera abbondantemente tutte le rivali del settore della rivendita di elettronica, riuscendo in effetti a proporre offerte quasi mai viste, condite con prezzi bassi e tantissimi prodotti in promozione. Le riduzioni applicate sono notevoli, ma attenzione alla disponibilità territoriale.

Sfortunatamente, come molto spesso accade quando parliamo di Euronics, in questo caso il cliente non potrà accedervi su tutto il territorio nazionale, ma solamente presso specifici negozi in Italia, in particolare quelli di proprietà del socio La Via Lattea. Al superamento di un determinato taglio di spesa, inoltre, è prevista la possibilità di affidarsi al Tasso Zero, per la rateizzazione senza interessi, e versamento della prima rata a partire dall’anno prossimo.

Euronics: tanti sconti per tutti gli utenti

Il periodo natalizio è il più propizio per le vendite di dispositivi appartenenti alla fascia alta del mercato, per questo motivo anche da Euronics possiamo trovare top di gamma al giusto prezzo. Un esempio può essere portato con il Samsung Galaxy S20+, lo smartphone migliore del momento, secondo solo al Galaxy S20 Ultra, ed acquistabile a 799 euro; la richiesta potrebbe apparire ancora elevata, ma dovete tenere bene a mente il listino originario pari ad oltre 1000 euro.

In alternativa, sempre restando in seno a Samsung, non trascurate la presenza di Galaxy Note 20 e di Galaxy S20 FE, l’accoppiata da 879 e 599 euro, perfetta per ogni vostra esigenza ed evenienza.

