Coop e Ipercoop hanno recentemente lanciato un nuovo interessante volantino, con l’obiettivo di battere definitivamente la concorrenza delle rivali del settore, quali sono appunto Unieuro e Trony, sebbene comunque abbiano focalizzato la propria attenzione su un singolo prodotto.

La soluzione proposta, infatti, risulta essere attiva solo nei negozi fino al 13 dicembre, coloro che saranno interessati a completare l’acquisto dovranno recarsi personalmente negli stessi, in caso contrario non fruiranno degli stessi identici prezzi di vendita. I prodotti disponibili, inoltre, sono da considerarsi con garanzia legale della durata di 24 mesi, ma sopratutto in versione no brand, di conseguenza gli aggiornamenti verranno rilasciati direttamente dal produttore, non dai vari operatori telefonici.

Con il nostro canale Telegram potrete ricevere codici sconto Amazon e spettacolari offerte speciali, ecco il link.

Volantino Coop e Ipercoop: le offerte sono da pazzi

Lo smartphone su cui Coop e Ipercoop hanno voluto focalizzare la propria attenzione, è sicuramente lo Huawei P40 Lite E, un terminale di fascia bassa, caratterizzato da un display da 6.4 pollici con processore octa-core, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, nonché da una tripla fotocamera posteriore (48 + 8 + 2 megapixel).

Sfortunatamente è gambizzato dalla totale assenza dei servizi Google, una mancanza che porta tanti utenti a volgere la propria attenzione altrove, ma che è in parte sopperita dall’incredibile espansione degli Huawei Mobile Services.

Il suo prezzo, indipendentemente da quanto appena detto, è più che abbordabile, saranno necessari 139 euro per l’acquisto di una versione no brand. Di seguito trovate incluse le pagine d’interesse del volantino Coop e Ipercoop.