Da anni, ormai, Whatsapp rappresenta in assoluto l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo. Ad oggi, non a caso, il client di messaggistica conta circa 4 miliardi di utenti attivi, i quali utilizzano quotidianamente il servizio per scambiarsi messaggi con amici e familiari. Ciononostante, però, sono davvero pochi gli utenti che conoscono tutte le funzionalità offerte da Whatsapp. Per questo motivo, dunque, di seguito vi illustriamo alcuni dei principali trucchi nascosti di Whatsapp.

Whatsapp: ecco le 5 funzionalità nascoste del servizio

1 – Scorciatoie per le chat

A volta risulta essere necessario effettuare delle operazioni su alcune chat come svuotare, archiviare, silenziare e tanto altro ancora. Spesso gli utenti tendono ad addentrarsi all’interno della conversazione per effettuare queste operazioni ma, in realtà, è possibile sfruttare le scorciatoie presenti nella lista delle chat attive, scorrendo semplicemente a destra oppure a sinistra.

2 – Inviare lo stesso messaggio a più persone

Whatsapp offre ai suoi utenti la possibilità di creare delle liste broadcast. Queste ultime permettono quindi di inoltrare un singolo messaggio a più utenti, evitando di creare ulteriori gruppi. Per accedere a questa funzionalità basterà recarsi nella home, scorrere verso il basso e selezionare il tasto “Liste Broadcast”.

3 – Ricerca rapida di un immagine o di un documento

Spesso ci capita di ricercare un’immagine all’interno di una chat, scorrendo per interi minuti all’interno di quest’ultima. In realtà, facendo click sul nome del contatto, è possibile accedere in modo rapido alla lista di tutti i media inviati all’interno della conversazione.

4 – Impostare un suono diverso per ogni chat

Whatsapp permette ai suoi utenti di diversificare il suono di notifica in base alla persona con cui si sta parlando. Per far ciò basterà recarsi all’interno della chat, cliccare sul nome del contatto e selezionare la voce “Mostra Contatto” dal menu con tre pallini. A questo punto potrete modificare facilmente il suono dalla sezione “Notifiche Personalizzate”.

5 – Impostare le chat più importanti

Tra gruppi, chat di amici ed auguri vari, spesso può capitare di perdere di vista le conversazioni più importanti. Per evitare ciò, Whatsapp offre la possibilità di fissare in alto una chat effettuando un semplice tap prolungato sulla conversazione e, successivamente, selezionando il tasto “Fissa in Alto”.