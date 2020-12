Trascorsa una settimana dal periodo del Black Friday, Vodafone si concentra ora sulla stagione natalizia già entrata nel vivo. Come sempre, in questo periodo dell’anno, il gestore di telefonia britannico mette a disposizione di tutti i suoi utenti una serie di iniziative per chi sceglie di effettuare portabilità del numero da TIM, WindTre ed Iliad. La sfida di Vodafone è particolarmente serrata proprio con l’operatore francese.

Vodafone, per il Black Friday confermate le offerte speciali ma con una novità

Per offrire una soluzione alle iniziative low cost di Iliad, in queste settimane Vodafone ha rilanciato due grandi offerte oramai classiche: la Special 100 Giga e la Special 50 Giga.

La migliore iniziativa del gestore inglese è senza ombra di dubbio la Special 100 Giga. I clienti che optano per questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, con la presenza di 100 Giga utili alla connessione internet con velocità 4G. I clienti sono chiamati ad un pagamento mensile di 9,99 euro.

L’alternativa a questa promozione è la Special 50 Giga. Gli utenti che scelgono questa promozione avranno invece minuti senza limiti per le telefonate verso tutti, cui si aggiungono 50 Giga per internet. In questa circostanza, il prezzo è ancora più basso: solo 7,99 euro al mese.

In linea con il passato, queste tariffe di Vodafone si possono attivare negli store ufficiali del gruppo. Tuttavia, per gli attuali clienti di Iliad o altri operatori virtuale, l’attivazione è possibile anche dal sito web del gestore. Condizione prioritaria resta la portabilità del numero da altri provider a Vodafone.