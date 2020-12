Alcune serie presenti su Netflix, come Dark, Tredici e Vis a Vis, sono ormai giunte al proprio termine o stanno per farlo. In questo articolo vi parliamo delle novità che abbiamo a riguardo e di tutte le informazioni che ci sino ad oggi.

Vis a Vis, Dark e Tredici, tre serie ormai concluse

Vis à Vis è una serie TV spagnola, un thriller drammatico. La storia parla di una donna che finisce in un carcere femminile di alta sicurezza, dopo aver commesso dei reati per il suo capo. Questa serie ha avuto un immenso successo e la più recente, la quarta, è stata pubblicata su Netflix il 25 settembre del 2019. Nessuna quinta stagione era prevista, ma infine è stato deciso di pubblicare uno spin-off che si chiamerà Vis à Vis: El Oasis. Di questa serie sembra essere stata già confermata persino la sesta.

Per quanto riguarda Dark, la terza stagione è andata in onda la scorsa estate su Netflix. Purtroppo per i fan però, fin dall’inizio la saga è stata presentata come una trilogia, pertanto con questa ultima stagione si conclude il ciclo narrativo. Dato il successo, è possibile che gli autori avviino presto nuovi progetti, ma per ciò che riguarda Dark, è tutto. Ad ogni modo la conclusione della serie è stata apprezzata da molti.

Tredici è un teen drama che ha avuto un enorme successo, soprattutto in mezzo al giovane pubblico di Netflix, grazie alle tematiche trattate. La serie parla infatti di bullismo, emarginazione, abusi, ma soprattutto di suicidio. La quarta stagione è stata pubblicata il 5 Giugno scorso ed è anche la conclusione definitiva della serie. In molti si sono dispiaciuti ma tirando le somme, la serie si è conclusa al momento giusto.