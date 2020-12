Finalmente il 2020 si avvia alla conclusione ed è dunque arrivato il tempo delle classifiche, anche per TikTok. Il social network di origini cinesi si è affermato in modo definitivo proprio quest’anno; la fama è giunta grazie anche alla pubblicità, non voluta, causatagli dallo scontro con l’amministrazione Trump.

A stilare la classifica, anzi le classifiche, dei video più virali del 2020 ci ha pensato la stessa piattaforma. Ma oltre ai video più visti nel anno che passerà alla storia per la pandemia anche la classifica dei content creator, o Tiktoker, più in visto e quella per i più promettenti. Andiamo dunque a scoprire quali sono stati i TikTok più gettonati in questo 2020.

TikTok: la classifica dei video più visti nel 2020

A posizionarsi al primo posto è lip sync di M to the B, brano i Millie B. Nello specifico a ottenere il titolo di TikTok più visto sulla piattaforma il video caricato dall’utente Bella Poarch, Tiktoker tra le più conosciute del momento. Il video in questione ha raggiunto, ad oggi, ben mezzo miliardo di visualizzazioni.

Altro video che ha letteralmente spaccato il social network è quello caricato da Nathan Apodaca in cui l’uomo viaggia a bordo del suo longoboard bevendo succo di frutta; ad accompagnarlo la canzone del 1977 Dreams, dei Fleetwood, il video ha raggiunto ben 72 milioni di visualizzazioni. La piattaforma ha comunque specificato che per stilare la classifica non ha tenuto conto esclusivamente delle visualizzazioni ma anche dell’impatto che le varie “performance” se così vogliamo chiamarle, hanno avuto su tutti gli utenti.