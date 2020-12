Euronics non si ferma più e riesce a mettere un freno alla crescita esponenziale di Esselunga, con il lancio di una campagna promozionale che raccoglie le migliori proposte del periodo corrente, ponendole a prezzi sempre più bassi e scontati, a disposizione di una ristretta cerchia di utenti.

Avete capito bene, il volantino Euronics descritto nel nostro articolo non risulta essere attivo sull’intero territorio nazionale, ma è a disposizione esclusiva dei soli residenti nelle vicinanze di un negozio del socio La Via lattea, segnalando l’impossibilità di completare gli acquisti sul sito ufficiale dell’azienda. Se interessati, ad ogni modo, ricordiamo inoltre la presenza del Tasso Zero, con possibilità di ottenere la rateizzazione senza interessi, e pagamento tramite conto corrente bancario.

Euronics: il risparmio è alla portata di ogni utente

Risparmiare al giorno d’oggi vuol dire riuscire a mettere le mani su prodotti di alta qualità, a cifre decisamente più basse del normale, ecco quindi che acquisisce grandissimo valore il Samsung Galaxy S20 FE, la cosiddetta fan edition appena comparsa sul mercato nazionale, proposta a soli 599 euro.

In alternativa, alzando l’asticella della qualità generale, non possiamo che consigliare l’acquisto di Samsung Galaxy S20+, a 799 euro, per finire poi con Samsung Galaxy Note 20, il miglior smartphone della serie Galaxy Note, in vendita addirittura a soli 879 euro.

Sono cifre che per molti potrebbero apparire ancora troppo elevate, ma che dato il listino originario, non possono che lasciare soddisfatti. Il volantino Euronics lo potete sfogliare nel nostro articolo.