DAZN: Serie A e Serie BKT in esclusiva, ecco le partite in programma

DAZN offre ogni giorno una programmazione ben studiata per soddisfare la ormai folta cornice di pubblico che ha scelto di attivare l’abbonamento da 9,99 euro al mese. Riardiamo che con questa soluzione sono inclusi tantissimi contenuti in esclusiva e non solo per quanto concerne il calcio.

Tutti gli sport sono presenti sulle reti live streaming di DAZN, le quali offrono anche una gran qualità in termini di risoluzione. Gli utenti sono in attesa di sapere quali sono le partite di calcio in programma tra oggi e domani. Ecco infatti la programmazione al completo che vede la Serie BKT con 8 partite e la Serie A TIM con 3 match. C’è poi anche il Real Madrid in trasferta, così come il PSG e il Barcellona.

DAZN: la programmazione di Serie A TIM e Serie BKT in esclusiva tra oggi e domani