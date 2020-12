DAZN: il calendario di questa settimana è fittissimo, ecco gli eventi

DAZN è pronta a cominciare il suo fine settimana ad altissimi livelli, anche se questi giorni risultano altrettanto importanti per gli eventi che il pubblico potrà incontrare. Tutti gli abbonati alla nota TV in live streaming, avranno infatti l’opportunità di godere di più tipologie di sport.

Ricordiamo infatti che il grande calcio arriva verso il fine settimana, mentre durante questi giorni non si può fare a meno di qualche buon incontro di lotta così come di altri eventi in esclusiva proprio sulle reti DAZN. Proprio per permettere al pubblico di aver ben chiaro tutto il calendario con gli eventi, abbiamo stilato una lista nel paragrafo successivo. Intanto, se non volete perdervi neanche un avvenimento sportivo esclusivo, potete sottoscrivere l’abbonamento mensile da 9,99 €.

DAZN: il calendario completo con tutti i match e gli incontri della settimana