Coop e Ipercoop non si nascondono dietro le altre aziende che rivendono elettronica, ma vogliono cercare di spiccare il volo a loro volta, con una campagna promozionale molto interessante, al cui interno trovano posto sempre più sconti da non perdere di vista.

Il volantino che andremo a raccontare nel nostro articolo, lo ricordiamo, è da considerarsi disponibile solamente nei punti vendita in Italia, non direttamente sul sito ufficiale, poiché sull’e-commerce saranno disponibili prezzi completamente differenti. Coloro che non vorranno pagare tutto subito, inoltre, potranno comunque fare affidamento sul cosiddetto Tasso Zero, o rateizzazione senza interessi.

Coop e Ipercoop: il volantino non ha alcun limite

Il volantino Coop e ipercoop non si pone alcun limite, all’interno della campagna promozionale trova posto uno sconto importante su uno smartphone appartenente alla fascia media del mercato della telefonia mobile, quale è il Samsung Galaxy A71. In vendita nel periodo corrente a soli 339 euro, rappresenta un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono godere di discrete prestazioni, ma sopratutto di un ottimo display e di una batteria decisamente capiente.

I suoi punti di forza sono proprio quest’ultimi, caratterizzati da un pannello da 6,7 pollici di qualità AMOLED, e sopratutto da una batteria da 4000mAh, che garantirà una durata complessivamente superiore alla media.

Per avere maggiori informazioni in merito al corrente volantino Coop e Ipercoop, siete pregati di collegarvi al sito ufficiale dell’azienda, scoprirete anche gli altri prodotti in offerta.