Il canone Rai ed il bollo auto stanno per essere aboliti? se siete arrivati a leggere il nostro articolo sicuramente avrete cercato in rete conferme sulla notizia che sta circolando da ormai qualche settimana, ed avete fatto più che bene, poiché possiamo davvero aiutarvi a fornire una risposta definitiva.

La domanda che molti di voi ci hanno posto nel corso del tempo, riguarda proprio la possibile abolizione delle due imposte, tra le più odiate e deprecate in assoluto. Tutto ha avuto inizio quando, ormai qualche settimana fa, un portale non particolarmente autorevole, ha pubblicato la notizia riguardante il pensiero di abolizione da parte del Governo Conte. L’eco ricevuto, sopratutto sui social network, è stato incredibile, milioni e milioni di utenti hanno condiviso sul proprio profilo quanto appreso sul sito, dandogli molta più importanza di quanto avrebbe effettivamente meritato, poichè trattasi a tutti gli effetti di una fake news.

Bollo auto e Canone Rai aboliti: è la solita fake news

Avete capito bene, non è niente di più che la solita bufala pubblicata in rete per cercare di guadagnare più denaro possibile, gli ideatori, infatti, integrano all’interno del sito internet dei veri banner pubblicitari, i quali generano profitto al crescere delle visualizzazioni. Il loro unico scopo, quindi, è di invogliarvi a premere il link di collegamento, portandovi però a leggere notizie false, come l’abolizione delle due tasse.

Prestate sempre molta attenzione a ciò che scoprite in rete, si potrebbe nascondere un’insidia decisamente più grande di voi, e diffondendola potreste causare molti più danni del previsto.