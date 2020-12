Vodafone è una delle aziende più attive nel mondo della telefonia in generale, soprattutto per quanto concerne quella mobile. In questo caso il primato gli spetta di diritto visti anche gli utenti dalla sua parte che risultano una vera e propria moltitudine. Questi non sono solo italiani, ma abbracciano più paesi del continente europeo. Il merito è della grande estensione della rete 4G di Vodafone, e questa non è più una notizia.

Nel frattempo però Iliad avrebbe portato via qualche cliente di troppo al colosso anglosassone, il quale vuole in ogni modo reagire. Per tale motivo sono nate tre offerte dedicate proprio agli ex utenti che arrivano fino a 100 giga. Oggi poi è un Happy Friday e ciò significa che ci sono dei regali dedicati agli utenti.

Vodafone prosegue con la sua strategia: ora tocca al rientro degli ex utenti

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga