Durante lo scorso mese di settembre il produttore cinese Vivo aveva annunciato ufficialmente il suo smartphone medio di gamma Vivo Y51. Nel corso delle ultime ore, però, è stata annunciata una nuova versione di quest’ultimo che differisce in tutto e per tutto da quella presentata in precedenza.

Ufficiale la nuova versione di Vivo Y51: ecco le differenze rispetto al passato

Rispetto al modello lanciato lo scorso settembre, la nuova versione di Vivo Y51 cambia decisamente scelte stilistiche e design. La parte frontale è infatti occupata da un display con un notch a goccia a forma di V (mentre prima avevamo un notch a goccia più piccolo). Sul retro, poi, le fotocamere non sono più poste al centro in una zona a forma di diamante ma sono poste sul lato sinistro della backcover in maniera simile a quelle del Vivo X51 5G.

Oltre all’aspetto estetico, cambia poi anche la scheda tecnica. Il pannello, ad esempio, questa volta è un IPS LCD con una diagonale pari a 6.58 pollici e con una risoluzione pari al FullHD+. Per questo motivo, rispetto al passato il sensore biometrico per lo sblocco è stato posizionato e integrato all’interno del tasto di accensione e spegnimento. Cambia anche il comparto fotografico, dato che ora troviamo una tripla fotocamera con sensori rispettivamente da 48+8(grandangolo)+2 megapixel. Aumenta poi la batteria, che ora è da 5000 mAh, ma non cambia il processore. Sotto al cofano è infatti sempre presente il SoC Snapdragon 665 di Qualcomm con tagli di memoria pari a 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno.

Prezzi e disponibilità

La nuova versione del medio di gamma Vivo Y51 al momento è disponibile per il mercato indonesiano ad un prezzo che si aggira attorno ai 210 euro al cambio.