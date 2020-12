Se risparmiare nei consumi di luce e gas è divenuto prioritario per le famiglie italiane, soprattutto in questo periodo, altresì avere contezza dei propri consumi e delle proprie esigenze può divenire un valido strumento per ottimizzare la gestione delle utenze.

Per questo motivo, Eni Luce&Gas ha implementato la piattaforma Genius, un’app per lo smart living pensata appositamente per controllare e gestire nella maniera più congeniale la fruizione dei servizi luce e gas.

Tramite questo software sarà possibile non solo prendere consapevolezza degli effettivi consumi, ma anche confrontarlo con abitazioni simili (per dimensioni e numero di componenti del nucleo), così come anche ottenere consigli personalizzati in base alle proprie esigenze ed evitare gli sprechi. Oltre al minor impatto sul portafogli, si potrà contestualmente adottare uno stile di vita più rispettoso nei confronti dell’ambiente.

Genius, lo smart living di Eni a portata di mano per ridurre gli sprechi e i costi inutili

Il concept alla base dell’applicazione nasce da una ricerca internazionale RFF CMCC European Institute on Economics and the Environment (EIEE)* su un campione di centinaia di migliaia di famiglie, estratto casualmente dai clienti Eni gas e luce, che ha mostrato come gli utenti tendano a mettere in atto comportamenti più virtuosi – sia in termini di economici che ambientali – se hanno la possibilità di confrontare i propri consumi con quelli di persone che si ritrovano in situazioni analoghe alla propria.

La nuova piattaforma Genius andrà ad integrare l’analisi dei consumi, ottenuta grazie a specifici algoritmi, con le più avanzate forme di gestione della casa in modalità smart home.