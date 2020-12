DAZN: non solo calcio ma anche la grande boxe con incontri in esclusiva

DAZN si prepara ad affrontare i giorni pieni fino all’orlo con tanti eventi interessanti in programma. La nota piattaforma che si occupa da anni ormai di live streaming è pronta a far vedere tutta la sua qualità di trasmissione con l’ausilio dei grandi spettacoli che saranno disponibili in esclusiva.

Se generalmente si parla di calcio, oggi ci si sposta verso quello che è il mondo della boxe. Oggi infatti a salire sul ring ci saranno Billie Joe Saunders e Martin Murray che si sfideranno in un match ad alto tasso tecnico.

Il 12 dicembre toccherà poi a Anthony Joshua,e le sue cinture IBF, WBO, WBA e IBO, contro Kubrat Pulev. Potrebbe essere secondo molti un banco di prova importante per lo scontro titanico del 2021 con Fury.

Il 18 dicembre ecco poi Gennady Golovkin contro Kamil Szeremeta, match che per molti non risulta per nulla equilibrato. Molto contestata infatti la scelta di Golovkin di difendere il suo titolo contro un pugile non all’altezza.

Per non perdere tutti questi incontri in esclusiva sulle reti DAZN, ecco l’abbonamento mensile da soli 9,99 €.

DAZN: ecco la scaletta al completo con la programmazione del weekend