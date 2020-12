Carrefour prosegue con le ottime offerte del Black Friday, mettendo a disposizione degli utenti un volantino che non sembra davvero lasciare scampo a tutta la concorrenza, i suoi prezzi sono basi, alla portata di ognuno di noi, e dal rapporto qualità/prezzo decisamente favorevole.

Tutti coloro che vorranno effettivamente avvicinarsi agli sconti Carrefour dovranno recarsi personalmente in negozio, è bene ricordare infatti che in nessun caso sarà possibile godere degli stessi sconti online sul sito ufficiale. Ogni prodotto acquistato, indipendentemente da tutto questo, prevede la possibilità di godere di una garanzia legale della durata di 2 anni.

Carrefour: quali sono i migliori sconti

Con la campagna promozionale Spendi e Riprendi, Carrefour tenta di convincere l’utente a recarsi in negozio per completare gli acquisti, promettendo in cambio un buono sconto del valore predefinito, da spendere in un secondo momento. Il coupon viene erogato solo se ordinato uno dei prodotti selezionati, ed è cumulabile, ciò sta a significare che se acquistate più modelli coinvolti, maggiore sarà lo sconto complessivo. Allo stesso modo, è importante ricordare che non sarà possibile applicarlo nell’immediato, ovvero sullo stesso scontrino, ma sarà assolutamente necessario recarsi in un secondo momento per completare la compravendita.

Il volantino Carrefour, per aiutarvi nella comprensione della campagna, è stato integrato direttamente nell’articolo, sfogliatelo per ricevere le informazioni del caso. Sono inclusi buoni sconti su smartphone, notebook e televisori, con piccoli accenni anche agli elettrodomestici da non perdere per nessun motivo al mondo.