Euronics continua a stupire con una campagna promozionale che raccoglie un numero sempre elevato di sconti e di prezzi, tra cui gli utenti possono scegliere per cercare di raggiungere i prodotti desiderati, senza spendere cifre particolarmente, o troppo, elevate.

Il volantino del momento, a differenza di quanto accaduto nei giorni scorsi, è da ritenersi valido esclusivamente presso i punti vendita del socio La Via lattea, in nessun’altra occasione il cliente potrà accedere agli stessi prezzi, nemmeno sul sito ufficiale. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, inoltre, va detto che è presente il Tasso Zero, con rateizzazione in 10 o 20 mensilità, e pagamento a partire da Gennaio 2021.

Euronics: questi sono gli sconti del momento

Tantissimi sono gli smartphone in promozione da Euronics, osservandoli da vicino notiamo la presenza di Samsung Galaxy A20s a 149 euro, Huawei P40 Lite a 219 euro, Huawei P40 Lite E a 139 euro, Huawei Y5p a 99 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 599 euro, Samsung Galaxy S20+ a 799 euro, Samsung Galaxy Note 20 a 879 euro, Samsung galaxy Note 10 Lite a 399 euro, Samsung Galaxy A51 a 299 euro, Galaxy A21s a 179 euro o Galaxy A20e a 149 euro.

Chiaramente non sono presenti solamente gli smartphone Samsung, ma si potranno acquistare anche Motorola e6s a 109 euro, Oppo Reno 4 Pro a 799 euro, Oppo Reno 4 a 549 euro, Oppo Reno 4Z a 349 euro, Oppo A53 a 159 euro, Oppo A52 a 149 euro, LG K52 a 199 euro, Xiaomi Mi 10T a 469 euro, Vivo Y20s a 169 euro e similari.

Per godere di tutta la campagna promozionale, raccomandiamo la visione delle pagine inserite qui sotto.