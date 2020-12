A quanto pare il noto sito di e-commerce in virtù dell’arrivo del periodo natalizio ha deciso di essere davvero più buono, il sito di Jeff Bezos ha infatti lanciato una campagna promozionale che offra gli utenti ottime possibilità, parliamo nel dettagli di Amazon Music HD, un servizio di streaming musicale in alta definizione con musica in 3D e la possibilità di ottenere un buono, vediamo i dettagli.

Ascolta la prima canzone e vinci un buono da 5 euro

Secondo i dettagli emersi abbiamo ben due regali da parte di Amazon, il primo consiste nella possibilità di ottenere Amazon Music con l’optional HD gratuitamente per 3 mesi, mentre il secondo, collegato al primo, consiste nella possibilità di aggiudicarsi un buono da 5 euro una volta ascoltata la prima canzone proprio tramite Amazon Music, vediamo come fare.

Per ottenere l’abbonamento Amazon Music HD gratuitamente per 3 mesi il metodo è veramente semplice, vi basterà infatti accedere alla pagina ufficiale di Amazon Music tramite il vostro account principale e sottoscrivere l’abbonamento con anche l’optional dell’alta definizione, una volta arrivati al perfezionamento del tutto, vedrete che la prima data di addebito sarà tra 3 mesi.

Una volta fatto ciò, se il vostro account sarà eleggibile, vedrete che all’ascolto della prima canzone riceverete un buono Amazon da 5 euro da poter usare per far scendere il prezzo di alcuni prodotti che desiderate acquistare magari proprio per Natale.

Che dire, si tratta certamente di una grande possibilità offerta da Amazon ai suoi utenti, non lasciatevela scappare dal momento che certamente non durerà in eterno, in più tenete conto anche delle condizioni d’accesso, infatti innanzitutto per accedere alla promozione dovrete essere clienti Amazon Prime, in più dovrete completare l’ascolto completo di un brano Music entro le ore 23.59 del 31 gennaio 2021, solo così facendo otterrete il codice da 5 Euro che andrà consumato entro 30 giorni dalla sua ricezione.

Ovviamente oltre a questi termini ci sono anche alcune condizioni tra cui: