Coop e Ipercoop superano le offerte di MediaWorld con il lancio di un volantino davvero invidiabile, grazie ai nuovi sconti, infatti, tutti gli utenti possono raggiungere i migliori prodotti in circolazione, pagandoli comunque cifre irrisorie, se confrontate con i listini del periodo.

La campagna promozionale risulta essere disponibile solamente nei singoli punti vendita dislocati per tutto il territorio nazionale, è importante sottolineare quanto l’acquisto non sia possibile online o sfruttando l’e-commerce aziendale. Inoltre, coloro che vorranno completare l’acquisto, potranno anche optare per il finanziamento senza interessi, o meglio definita rateizzazione a Tasso Zero, solo con il superamento di una determinata soglia di spesa.

Coop e ipercoop: il volantino che tutti vogliono scoprire

Il prodotto su cui Coop e Ipercoop vogliono puntare maggiormente è il Samsung Galaxy A71, uno smartphone di buonissima fattura, appartenente alla fascia media del mercato nazionale, ed oggi in vendita alla modica cifra di 339 euro, sempre con garanzia legale della durata di 2 anni e no brand.

All’interno trovano posto specifiche di buona qualità generale, in particolare parliamo di un display da 6,7 pollici, AMOLED di altissima qualità, un processore octa-core, con una buona frequenza di clock, per finire con batteria da 4000mAH.

L’acquisto, come specificato in precedenza, è possibile solamente nei punti vendita in Italia, senza limitazioni o distinzioni particolari. Per comprendere appieno le potenzialità della campagna, correte ad aprire le pagine sul sito ufficiale dell’azienda stessa, entro e non oltre la fine del mese corrente.