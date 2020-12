Da Euronics è tempo di volantini speciali con prezzi sempre più bassi, se non addirittura mai visti prima d’ora, il risparmio è notevole su ogni singolo acquisto effettuato, a patto che comunque l’utente decida a tutti gli effetti di seguire le linee aziendali.

Le campagne promozionali discusse, lo ricordiamo, sono da considerarsi valide esclusivamente online sul sito ufficiale, al momento in cui vi scriviamo gli stessi acquisti non saranno effettuabili in negozio, almeno secondo quanto presentato da Euronics. La spedizione presso il domicilio è da ritenersi a pagamento, indipendentemente dalla cifra spesa, salvo rari casi.

Euronics: questi sono i prezzi del momento

Il primo speciale che incrociamo da Euronics è dedicato ai tablet Samsung, una serie di sconti mirati su specifici modelli, che possono aiutare gli utenti a spendere relativamente poco, godendo comunque del meglio disponibile sul mercato.

In particolare segnaliamo la presenza di Samsung galaxy tab S7+ a 949 euro (in versione solo WiFi) o di Samsung Galaxy Tab S7 a 749 euro, sempre però solo WiFi.

Chiaramente questo è soltanto un esempio di ciò che vi aspetta sull’e-commerce aziendale, sono infatti disponibili anche speciali legati all’informatica, ai prodotti Apple, al marchio iRobot o alle nuovissime Microsoft Xbox Series X o S.

Per godere e conoscere da vicino tutti i volantini lanciati da Euronics, non dovete fare altro che collegarvi il prima possibile al sito ufficiale dell’azienda, in modo da conoscerne ogni singolo dettaglio.