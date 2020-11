Arrivano le feste natalizie e Vodafone è pronta a lanciare una nuova promozione esclusiva. L’offerta sarà disponibile per i clienti iscritti al programma di fidelizzazione Vodafone Happy ed è stata lanciata in occasione dell’evento dell’Happy Friday del 27 novembre. Per l’occasione la compagni ha lanciato la nuova promozione Infinito XMas; l’offerta comprende Minuti, SMS e Giga.

Nello specifico Vodafone Infinito XMas Edition comprende chiamate illimitate verso tutti numeri nazionali e SMS Illimitati verso tutti; per quanto riguarda invece i Gigabyte la promozione mette a disposizione dell’utente una quantità illimitata di Giga per la navigazione internet. La promozione inoltre non prevede alcun costo mensile. Dopo l’attivazione, al prezzo di 9,99 euro l’offerta resterà attiva per i successivi due mesi al termine dei quali si disattiverà in automatico.

Vodafone: le offerte per il black friday

Tra gli altri premi messi a disposizione dei clienti iscritti a Vodafone Happy, per la settimana del Black Friday, un abbonamento di un anno alla rivista GQ, un abbonamento alla rivista Traveler, anche questo della durata di un anno; in alternativa si potrà optare per un abbonamento di due anni alla rivista mensile Vogue. Il codice per il riscatto del premio sarà utilizzabile entro il 20 dicembre 2020.

Sembra molto probabile che la Christmas Card di quest’anno sarà Infinito Xmas, anche se ancora non ne abbiamo la certezza; in tal senso la promozione legata al evento di Vodafone Happy potrebbe essere stata solo un’anticipazione riservata a pochi clienti fortunati. Per scoprirlo non ci resta che attendere qualche giorno fino al lancio della promozione natalizia.