Le altre piattaforme di streaming video devono lasciare obbligatoriamente il primato a quella più famosa e usata di tutte: la californiana Netflix. La suddetta riesce ad unire davvero tutti e comprende in essa una quantità di materiale che le altre piattaforme non riescono ancora ad avere. Possiamo trovare davvero di tutto: si passa da serie TV a fil, da documentari a cartoni animati, e tanto altro ancora. Forse non tutti lo sanno, ma nella passata fase di lockdown molti titoli hanno raggiunto record di ascolti mai visti prima di quel momento. Sicuramente, il binge watching è stato un fattore di aiuto importante affinché si raggiungesse questo risultato. Oggi parleremo di tre serie TV in particolare, tra l’altro anche molto amate dagli utenti: Lucifer, The Witcher e Stranger Things. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Lucifer, The Witcher e Stranger Things: le ultime novità a riguardo

Iniziamo la carrellata di novità parlando di Lucifer. Inutile dire che la serie TV americana ha riscosso un enorme successo, tanto che gli utenti hanno urlato a gran voce che desiderano che la serie vada avanti anche per una sesta stagione. Intanto, tutti aspettano la seconda parte della quinta, che si prospetta molto intrigante con un gran finale.

Continuiamo con The Witcher. Per questa serie, sembrano sembrano esserci brutte notizie: trovati ben 4 casi Covid-19 all’interno del set. Dunque, la serie non arriverà presto sui nostri teleschermi. Si prospetta un possibile arrivo sulla piattaforma entro il 2021.

Infine, concludiamo con Stranger Things. Anche qui, abbiamo un grande successo di Netflix, forse tra le serie TV di maggior successo di sempre. A causa dell’emergenza sanitaria, le riprese sono state interrotte. Ma, a quanto pare, da poco sono ricominciate. Quindi, tra non molto assisteremo alla quarta stagione di Stranger Things.