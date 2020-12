OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition potrebbe essere limitato alla Cina, ma ciò non ti impedirà di sperimentare il suo tema sul device che già possiedi. @linuxct, un noto utente su twitter, è tornato versioni porting funzionanti su qualsiasi smartphone con Android 8 o versioni successive.

Per ottenere gli sfondi live di Cyberpunk 2077, scarica e installa i due APK da APK Mirror di seguito. Il primo è il porting per sfondi animati OxygenOS 11 necessaria per far funzionare il software. Il secondo aggiunge gli sfondi reali di Cyberpunk 2077. Riceverai anche i normali sfondi live di OxygenOS 11.

OnePlus 8T, scarica subito il tema Cyberpunk 2077

OxygenOS 11 LWP di linuxct

Risorse per sfondi OnePlus (speciale Cyberpunk 2077)

Una volta fatto, noterai una nuova app OnePlus Wallpaper Config nel tuo programma di avvio. Aprilo e seleziona una delle tre versioni: in quella originale, l’animazione termina con lo stato oscurato della grafica del samurai, ma nella modalità Always On rimane attiva. Il Long Mod estende l’animazione fino a 21 secondi, ma perde alcuni dettagli a causa della compressione più pesante.

Gli sfondi sono stati portati dall’interfaccia utente cinese di OnePlus HydrogenOS 11.05.6. Si comportano come su Cyberpunk OnePlus 8T, meno l’app aggiuntiva necessaria per configurarli. Per eliminare gli sfondi, cerca le risorse per sfondi OnePlus e le app OnePlus 8T / OxygenOS 11 Live Wallpaper nelle impostazioni di sistema in App e disinstallale.

Linuxct ha anche estratto e rilasciato le icone di Cyberpunk 2077 di OnePlus. Se hai un device OnePlus con Android 11, puoi scaricarli immediatamente. Ttutti gli altri dovranno prendere il porting che rende il pacchetto di icone compatibile con qualsiasi telefono Android con 5.0 Lollipop o versioni successive.

Cyberpunk 3.0.0.1.200925112328.b629b57 (OnePlus su Android 11)

Cyberpunk 2077 Icon Pack (Android 5 e versioni successive)