La serie Galaxy S21 sta per arrivare e a quanto pare non entrerà in scena da sola. Samsung potrebbe avere intenzione di lanciare i suoi nuovi smartphone insieme a una nuova versione dei suoi Galaxy Buds. A distanza di pochi mesi dal lancio di Galaxy Buds Live, dunque, il colosso procederà con la presentazione di una nuova variante il cui nome non è ancora noto ma della quale è emerso già un particolare non indifferente.

Samsung Galaxy Buds con cancellazione attiva del rumore: ecco le prime indiscrezioni sul lancio!

I nuovi Samsung Galaxy Buds arriveranno nel mese di gennaio 2021 e saranno presentati in contemporanea al lancio della nuova serie di smartphone Galaxy S21. Il colosso permetterà così di conoscere dei nuovi auricolari wireless che, stando a quanto riportato dal noto portale sammobile.com, potrebbero non presentare sostanziali differenze nel design rispetto al modello precedentemente lanciato dall’azienda.

Nonostante ciò, Samsung potrebbe aver reso i suoi auricolari in grado di garantire una migliore qualità audio. Pare, infatti, che i nuovi Galaxy Buds saranno dotati di cancellazione attiva del rumore. La caratteristica consentirà agli utenti di sfruttare un dispositivo la cui qualità sarà decisamente ottima grazie anche alle migliorie che saranno apportate alla Ambient Mode.

Queste sono le uniche informazioni attualmente trapelate in rete ma presto potrebbero emergere ulteriori indiscrezioni tramite le quali potrebbe essere possibile risalire alle specifiche tecniche del dispositivo in arrivo. In base alle notizie diffuse in rete il lancio avverrà nel mese di gennaio ma sarà necessario attendere indicazioni da parte del colosso per conoscere la data ufficiale.