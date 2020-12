Elite, Riverdale, Sex Education: solo grandi notizie per i teenager

La piattaforma Netflix pensa proprio a tutti, e per questo propone nella sua lista delle serie televisive dedicate soprattutto agli adolescenti del mondo. Tra queste possiamo vedere Elite, Riverdale, Sex Education, ma anche:

GOSSIP GIRL

LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI SABRINA

SKINS

BABY

TEEN WOLF

PRETTY LITTLE LIARS

TREDICI

THE END OF THE F***ING WORLD

I AM NOT OKAY WITH THIS

THE SOCIETY

SCREAM

SKAM ITALIA

COME VENDERE DROGA ONLINE (IN FRETTA)

ATYPICAL

INSATIABLE

GLEE

THE A LIST

Scopriamo tutte le novità sulla famosa piattaforma in vista del Natale.

Elite, Riverdale, Sex Education: arrivano delle novità da Netflix?

Iniziamo dalla serie televisiva Elite. Questa ha già riscosso un enorme successo, ed ora è alle prese con la quarta stagione durante la quale vedremo i protagonisti dello show prendere nuove strade, completamente diverse le une dalle altre. Molto probabilmente, anche se ancora presto per dirlo, la serie ci accompagnerà addirittura per una quinta parte. Inutile dirlo, anche questa venne in passato interrotta dalla famosa pandemia ma per fortuna tutto sembra essere tornato alla normalità. Nei nuovi episodi conosceremo nuovi personaggi e ambientazioni.

Anche le riprese cinematografiche di Riverdale si sono dovute fermare per un lungo periodo. Ciononostante il creatore dello show ha da poco condiviso un particolare poster, che ci mostra un paesaggio innevato dal quale spunta un braccio. Roberto Aguirre Sacasa scrive: “Niente rimane sepolto per sempre… La quinta stagione di Riverdale arriverà presto“. Non ci resta che aspettare.