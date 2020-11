Vodafone: l'ultimo giorno di novembre porta tre offerte per gli ex utenti

Tutti gli utenti che cercano un gestore che non abbia alcun tipo di problema di ricezione o quasi, possono affidarsi a Vodafone. Se al contempo tutte le altre aziende hanno un livello altissimo in termini di linea telefonica, questo risulta infatti il provider più performante. In tutta Europa infatti la sua rete 4G è la più estesa, riuscendo comunque ad esercitare il tutto con prezzi all’altezza.

I costi delle offerte sono diminuiti anche per Vodafone, proprio per far fronte alla concorrenza che è molto avanzata. Durante gli ultimi mesi però Iliad sarebbe riuscita nell’impresa di rubare tanti utenti proprio il colosso anglosassone, il quale adesso vuole recuperarli. Proprio per questo ecco tre nuove offerte che arrivano fino a 100 giga.

Vodafone: le migliori offerte dell’ultimo giorno di novembre sono ora disponibili

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga