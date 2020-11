Iliad anche il mese di Dicembre conferma le sue principali ricaricabili sul mercato, la Giga 50 e la Giga 40. L’anno che va verso la conclusione, al netto delle difficoltà di gestione legate alla pandemia, ha rappresentato un ulteriore periodo positivo per la compagnia francese. Iliad, infatti, tra i principali operatori è quello con i più ampi margini di crescita.

Gli utenti sono aumentati mese dopo mese, proprio grazie alle iniziative low cost. Inoltre, Iliad ha anche avuto il merito di aver risolto una delle sue principali criticità: le politiche commerciali relative al roaming.

Iliad, più Giga internet per tutti: aumenta il traffico in roaming

In più occasioni, nel passato, gli utenti Iliad hanno avuto da ridire per il pacchetto di Giga utili alla navigazione internet nell’area dell’Unione Europea. Solo sino alla metà del 2019, le soglie di consumo per tutte le ricaricabili prevedevano 2 Giga di traffico dall’estero.

Lo scorso anno, il grippo commerciale ha modificato le soglie della Giga 50. A partire dall’estate 2019, i clienti che hanno attivato la principale ricaricabile di Iliad hanno a loro disposizione 4 Giga per navigare in internet nei paesi UE.

La vera svolta però la si è avuta in questo 2020. Iliad, infatti, chiude quest’anno avendo proposto a tutti gli utenti un’azione risolutiva per il roaming. Il gruppo commerciale ha operato infatti anche per le soglie di consumo roaming della seconda principale ricaricabile, la Giga 40. In un’ottica di pari equità, la decisione è stata quella di far coincidere le soglie di Giga 50 e di Giga 40. Anche tutti i clienti con questa ricaricabile ora avranno 4 Giga da usare all’estero.