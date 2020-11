c Il Cyber Monday di Carrefour regala davvero buoni sconto specialissimi per ogni consumatore che riuscirà ad effettuare nuovi acquisti, per questo motivo è assolutamente consigliata la massima attenzione su una campagna promozionale che promette faville.

Il volantino risulta essere in scadenza oggi, 30 novembre 2020, se interessati dovete velocizzare il processo decisionale, poiché sarete costretti a recarvi personalmente in negozio (data l’impossibilità di godere degli stessi sconti online), e sopratutto dovrete fare i conti con l’eventuale carenza di scorte nel punto vendita stesso.

Se volete ricevere gratis i codici sconto Amazon dovete iscrivervi al canale Telegram di TecnoAndroid interamente dedicato, lo trovate a questo link.

Carrefour: cosa regola il volantino dell’azienda

Il volantino Carrefour viene “mosso” dal meccanismo intitolato Spendi e Riprendi, è un sistema che l’azienda decide spesso di adottare, permettendo al cliente di raggiungere l’acquisto di un prodotto al prezzo desiderato, e lei stessa garantendosi l’accesso una seconda volta sempre nello stesso negozio.

Il funzionamento è davvero più semplice di quanto potreste immaginare, infatti l’utente non dovrà fare altro che recarsi personalmente in negozio, e scegliere uno dei prodotti contrassegnati dall’apposito bollino. Nel momento in cui avrà completato l’ordine e si recherà in negozio, avrà diritto a ricevere un buono sconto del valore predefinito, da spendere in un secondo acquisto, sempre e soltanto nello stesso punto vendita.

E’ importante ricordare che non sarà possibile spendere lo stesso sul medesimo scontrino di acquisto, e comunque la compravendita in cui verrà applicato potrà riguardare anche beni di prima necessità. I dettagli sono disponibili direttamente sul volantino sottostante.