WhatsApp e Telegram cavalcano la cresta dell’onda nel contesto delle app per la gestione dei messaggi. Hanno tante funzionalità ma per loro naturale costrutto non sono in grado di garantire un’efficace anonimizzazione delle conversazioni. Il loro uso è incentrato sulla corrispondenza account-numero di telefono ma esiste un modo per risolvere la situazione anonimato in modo semplice, facile e veloce. Ecco come fare con TIM, WindTre, e Vodafone.

Come mandare messaggi anonimi con tutti gli operatori reali (tranne Iliad)

Grazie a questi codici segreti chiunque sarà in grado di rendersi invisibile agli occhi dei propri contatti personali.

SMS nascosti con Wind

I clienti con SIM Wind possono mandare messaggi senza che il numero di telefono venga svelato. Lo si fa scrivendo il seguente codice:

*k_k#s_testo

C’è poi un altro trucchetto che consente di identificarsi al ricevente con un nome di fantasia (un nickname scelto da noi). Scriviamo così:

k_k#nickname_testo

Costo per ogni SMS inviato: 15 centesimi.

Trucchi TIM senza WhatsApp

Anche TIM garantisce il servizio di messaggistica anonimo. Saremo irrintracciabili. Lo facciamo digitando:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il messaggio dovrà essere inviato al numero 44933 che applicherà un costo di 30 centesimi per messaggio inviato.

Testi anonimi con 3 Italia

Il destinatario non può rispondere se si usa questa sintassi:

NUMERODELDESTINATARIO_testo

Il numero a cui inviare il messaggio è 48383 e questo applica una tariffazione di 50 centesimi a messaggio.

Chat senza numero con Vodafone

Per i messaggi Vodafone è altrettanto semplice. Basta scrivere un messaggio del tipo:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Si invia il testo al numero 4895894 che lo inoltrerà al nostro destinatario al costo di 50 centesimi.