Expert esce letteralmente dalla realtà con il lancio di un volantino che asseconda tutti i desideri più reconditi degli utenti, riuscendo difatti a distinguersi in un momento storico in cui tutti i rivenditori di elettronica hanno detto la propria, in termini di offerte di tecnologia.

La campagna promozionale descritta nell’articolo risulta essere attiva fino a domani, 30 novembre 2020, in ogni singolo punto vendita in Italia, o comunque direttamente sull’e-commerce aziendale. Coloro che decideranno di approfittare di questa seconda location, dovranno comunque pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indipendentemente dalla merce effettivamente acquistata.

Expert: le offerte del momento

Le offerte del momento racchiuse all’interno del volantino Expert si appoggiano alle due sponde della telefonia mobile, rappresentate da Samsung Galaxy S20 FE e da Apple iPhone SE 2020.

Il primo modello è stato appena lanciato sul mercato italiano, come risposta da parte di Samsung a tutti gli utenti che da tempo acclamavano il modello del Samsung Galaxy S20 con processore Qualcomm Snapdragon 865. Il suo prezzo di vendita rispecchia il deprezzamento del fratello, di conseguenza viene commercializzato a soli 499 euro in versione sbrandizzata.

L’iPhone SE 2020, invece, sente l’influenza del fratello maggiore, appena lanciato in tutto il mondo, per questo motivo viene riproposto da Expert ad un prezzo ancora inferiore alle più rosee aspettative, sarà possibile acquistarlo spendendo solamente 399 euro.

Il volantino Expert non termina qui, prosegue con innumerevoli sconti e prezzi sempre più alla portata della maggior parte di noi. Se volete conoscere il tutto nel dettaglio più assoluto, allora dovete appoggiarvi direttamente alle pagine sottostanti.