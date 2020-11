Euronics non termina la propria campagna promozionale con la scadenza del Black Friday, ma prosegue imperterrita fino a domani, 30 novembre 2020, giorno del rinomato Cyber Monday. Gli utenti hanno ancora tempo a disposizione per riuscire a spendere il meno possibile sui vari acquisti di tecnologia.

Per riuscire a raggiungere il maggior numero di clienti possibili, Euronics ha deciso per una volta di ampliare il range della propria campagna promozionale, unificando di fatto tutti i soci della penisola, entro un’unica grande soluzione. I prezzi risultano quindi fruibili in ogni negozio in Italia o sul sito ufficiale di Euronics; acquistando sfruttando l’e-commerce, lo ricordiamo, sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Euronics: tanto risparmio per tutti gli utenti

Il prodotto su cui Euronics ha voluto concentrarsi maggiormente pare essere il Samsung Galaxy s20+, un top di gamma a tutti gli effetti tramite il quale il consumatore può sicuramente godere di prestazioni superiori alla media, e tramite le quali raggiungere anche scatti fotografici folgoranti. Il suo prezzo della campagna corrente, considerato che il listino sfiorava i 1000 euro, si aggira attorno ai 699 euro.

Se invece foste interessati ad un qualcosa di decisamente più economico ed alla portata, allora potrete virare direttamente sullo Xiaomi Mi 10 Lite, splendido dispositivo con connettività 5G, e sopratutto tantissime specifiche di livello complessivamente elevato, tutto a 350 euro.

Il volantino Euronics non termina qui, se interessati a scoprirlo da vicino potete aprire le pagine che trovate poco sotto.