DAZN: una domenica di grande calcio e grande sport, ecco gli eventi

Il mondo DAZN risulta ogni giorno di più sempre più pieno di nuove soluzioni. Queste vertono ovviamente su tutto l’ambito sportivo in generale, dal quale però risalta maggiormente il campionato di calcio di Serie A.

Ogni weekend infatti ci sono tre partite in esclusiva nazionale, le quali infatti sono trasmesse solo dalle reti DAZN. Nell’elenco in basso potrete notare le restanti due, merce molto interessanti soprattutto per quanto riguarda la salvezza e la metà della classifica. Nel frattempo però bisogna ricordare che ci sono tanti altri avvenimenti, i quali riguarderanno campionati minori o stranieri e anche altri sport di contatto.

Per usufruire di una visione esclusiva scegliendo un abbonamento DAZN, potrete optare per la soluzione da 9,99 € al mese. Potrete disdire nel momento in cui non avrete voglia di rinnovare.

DAZN: arrivano due partite di Serie A ma anche tanti altri eventi sportivi, ecco il calendario